انتحار مذيعة شابة داخل شقتها

أعلنت أسرة المذيعة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك، انتحارها داخل شقتها ".

وصرحت في بيان لها: "نطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب، وألا يحاولوا الاتصال بنا أو تصويرنا".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم العثور على جثة كارولين فلاك، بداخل شقتها، في العاصمة البريطانية لندن.

ورحلت كارولين فلاك، قبل خضوعها للمحاكمة، في واقعة اعتدائها على صديقها، وذلك في 4 مارس/ آذار المقبل.

ونالت كارولين فلاك، شهرتها من تقديمها لبرنامج تلفزيون الواقع "Love Island" (جزيرة الحب)، بالإضافة إلى برامج "إكس فاكتور" و"I’m a Celebrity, Get me out of Here Now".