حلقة "بنات عامر" مع منى الشاذلي تتصدر تريند يوتيوب (فيديو)





تصدرت حلقة بنات الفنان الراحل عامر منيب، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ظهورهن مع الإعلامية منى الشاذلي.





وأشعلت بنات المطرب الراحل عامر منيب "مريم وزينة ونور"، استوديو برنامج "معكم منى الشاذلي"، بمهرجان "بنت الجيران" لعمر كمال وحسن شاكوش.





وتحدث الفتيات الثلاث عن كواليس حياتهن الأسرية، وعلاقتهن بوالدتهن، وتأثرهن بوالدهن حتى الآن.









وروت ابنته الكبرى، مريم، كواليس أغنيتها "عامل أيه في حياتك"، والتي أهدتها لروح والدها الراحل.









وقدمن عددًا من الأغاني لوالدهن خلال اللقاء وكذلك بعض الأغنيات الشعبية.







