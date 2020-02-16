موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16/2/2020 في الدوري الإنجليزي







يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





وكان قد تعادل فريق أرسنال بالجولة الماضية مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية، وحقق فريق نيوكاسل يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.





ويواجه فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق أستون فيلا قبل مباراة الجانرز اليوم على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً.