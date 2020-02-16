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موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16/2/2020 في الدوري الإنجليزي

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:40 ص
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أرسنال ضد نيوكاسل
أرسنال ضد نيوكاسل
أحمد عصام
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يلتقي فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل ارتيتا مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق نيوكاسل يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


وكان قد تعادل فريق أرسنال بالجولة الماضية مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية، وحقق فريق نيوكاسل يونايتد نفس النتيجة مع فريق نوريتش سيتي.


ويواجه فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق أستون فيلا قبل مباراة الجانرز اليوم على ملعب الفيلا بارك في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً.


ويحل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة بعد الفوز في جميع مباريات البريمرليج حتى الآن عادا مباراة واحدة ضد مانشستر يونايتد وانتهت بالتعادل الإيجابي.
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