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انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:47 ص
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موقع الحادث
موقع الحادث
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة خالد بن الوليد شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، انفجار انبوبة بوتاجاز بداخل شقة سكنية.

وتلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي المنتزة اول بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بوقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لمكان العقار، للسيطرة على الأوضاع وإخماد الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ووضعت الحواجز الحديدية أمام مدخل العقار، لمنع وصول المارة والمواطنين للعقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
انفجار أسطوانة بوتجاز في شقة سكنية بالإسكندرية (صور)
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