التعليم: حجب نتائج الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات أمرًا قانونيًا



وعن حجب المدارس الخاصة نتائج لطلاب بسبب المصروفات، عقب "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "المدارس الخاصة كأنك جبت عربية بالقسط لو مدفعتش، العربية هتتاخد".



وأضاف وزير التربية والتعليم، "إحنا بنحاول ناخد الحاجة ونبلطج وقت ما يجي وقت الدفع، ونخترق الاتفاق.. إنت اخترت مدرسة تلتزم بمصروفاتها"، متابعا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد سلاحًا للخطأ والصواب، مستطردا: "أي حد عايز حاجة يعمل دوشة على السوشيال ميديا".



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حجب نتائج النصف الدراسي الأول لطلاب المدارس المتأخرين في سداد المصروفات أمرًا قانونيًا، ولن يتم تغييره، معقبا: "100 جنيه في السنة، يعني 10 جنيه فالشهر.. دي اللي بنوفر منها احتياجات المدارس".