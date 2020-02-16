Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعليم: حجب نتائج الطلاب بسبب عدم دفع المصروفات أمرًا قانونيًا

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:10 ص
Advertisements
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن حجب نتائج النصف الدراسي الأول لطلاب المدارس المتأخرين في سداد المصروفات أمرًا قانونيًا، ولن يتم تغييره، معقبا: "100 جنيه في السنة، يعني 10 جنيه فالشهر.. دي اللي بنوفر منها احتياجات المدارس".

وعن حجب المدارس الخاصة نتائج لطلاب بسبب المصروفات، عقب "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "المدارس الخاصة كأنك جبت عربية بالقسط لو مدفعتش، العربية هتتاخد".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "إحنا بنحاول ناخد الحاجة ونبلطج وقت ما يجي وقت الدفع، ونخترق الاتفاق.. إنت اخترت مدرسة تلتزم بمصروفاتها"، متابعا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد سلاحًا للخطأ والصواب، مستطردا: "أي حد عايز حاجة يعمل دوشة على السوشيال ميديا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو التربية والتعليم أخبار

أخبار تهمك

إنجاز تاريخي يدق باب ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة منح يوم الخميس إجازة لطلاب المدارس (فيديو)

منذ نصف ساعة

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 19 ساعة

من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟

منذ حوالي 7 ساعات

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أمهات مصر" يطالب بإلزام المدارس الخاصة والدولية بإعادة المبالغ المحصلة فوق النسب المقررة للمصروفات

"التعليم": حصول الطالب على الكتب ليس مرتبطا بسداد المصروفات

وزير التعليم: إعفاء طلاب الأرياف من المصروفات في المدارس اليابانية

طارق شوقي لـ منتقدي النظام الجديد: "لا نصنع تعليم ما يطلبه المستمعون"

"التعليم" تزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حادثة وفاة "تلميذ الغربية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

11:15 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

06:59 م

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

12:31 ص

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status