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محمد عمارة: إدارة الأهلي منعتني من الظهور على قناة النادي

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:21 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن محمد عمارة الظهير الأيسر السابق لمنتخب مصر والناجي الأهلي عن سبب عدم تواجده فى قناة الأهلي خلال الفترة الماضية.


 وقال عمارة ان إدارة النادي الأهلي اتخذت قرار بمنعه من الظهور في قناة النادي الأهلي أو الدخول في مداخلة تليفونية.

 وأضاف عمارة في تصريحات لبرنامج نمبر وان تقديم الإعلامي عمر ربيع ياسين، والذي يذاع على قناة النهار: "إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنعى من الظهور علي قناة النادى".

  وتابع: "عيني بتدمع لما بسمع أغنية اعتزال محمود الخطيب" وأختتم حديثه، قائلاً : "لا احتاج العمل في الأهلي .. وشهادتي في الخطيب للتاريخ".
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