عمرو دياب: فرقتي بتتعب معايا.. وبتقبل مديح وذم الجمهور









أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الهضبة عمرو دياب، يعمل بجدية مثل العملاقين عبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب.وأضاف، عمرو دياب خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر، قائلًا: "الحمد لله قعدت 3 سنين أدرس تأليف موسيقى على يد الأستاذ سعيد شوان وشخصيات كبيرة في المعهد العالي للموسيقى العربية ودة علمني كتير، وبعد كدة مكملتوش وبدأت في طريقتي".وتابع الهضبة: "كل فريق العمل معي عارفين إني بحب أشتغل كمجموعة وليس فرد لوحدي، ودايمًا أقول لهم أنا اللي بغني قدام الجمهور وبتقبل المديح والذم، وكتير أوي بيتعبوا مني".من الجدير بالذكر أن ألبوم الهضبة عمرو دياب، سهرانين حقق نجاحًا كبيرًا وتناقله رواد السوشيال ميديا وأحدث ضجة كبيرة، وبعد طرحه تصدر مؤشرات البحث جوجل، وتويتر.