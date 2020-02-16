حقيقة منح يوم الخميس إجازة لطلاب المدارس (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي تغيير في تنسيق الثانوية العامة، موضحا أنه لا يجب الاهتمام بالدرجات، بل بتطور مهارات الطالب.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التنسيق الجامعي سيتحدد وفقا للمستوى النسبي لمجموع درجات الطلاب، معقبا: "دي مش حاجة جديدة"، معتبرا أن هناك نوع من الشوشرة المقصودة لتجاهل ما تم فعله.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه كلما كان مستوى الطالب في القمة مقارنة بزملائه، فإن فرصته ستكون أعلى في الالتحاق بالكلية التي يريدها، متابعا: "قالوا الوزير بيتكلم عن الوزن النسبي، وأنه سيمنح الطلاب إجازة يوم الخميس.. لا دي صح، ولا دي صح".

