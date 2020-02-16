Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة منح يوم الخميس إجازة لطلاب المدارس (فيديو)

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:19 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد أي تغيير في تنسيق الثانوية العامة، موضحا أنه لا يجب الاهتمام بالدرجات، بل بتطور مهارات الطالب.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التنسيق الجامعي سيتحدد وفقا للمستوى النسبي لمجموع درجات الطلاب، معقبا: "دي مش حاجة جديدة"، معتبرا أن هناك نوع من الشوشرة المقصودة لتجاهل ما تم فعله.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه كلما كان مستوى الطالب في القمة مقارنة بزملائه، فإن فرصته ستكون أعلى في الالتحاق بالكلية التي يريدها، متابعا: "قالوا الوزير بيتكلم عن الوزن النسبي، وأنه سيمنح الطلاب إجازة يوم الخميس.. لا دي صح، ولا دي صح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي الوزن النسبي اجازة الخميس إجازة

أخبار تهمك

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 19 ساعة

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة منح يوم الخميس إجازة لطلاب المدارس (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

إنجاز تاريخي يدق باب ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الإسكندرية: مستعدون لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم: يهدى الأول على مستوى الجمهورية شهادة تكريم ودرع المديرية (صور)

9 خطوات لتسجيل الرغبات للجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.. تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن الكليات العسكرية

وزير التعليم يكشف مفاجأة عن بنك المعرفة

وكيلة "تعليم" كفر الشيخ تتابع امتحانات الدبلومات الفنية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

11:15 م

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

12:31 ص

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

06:59 م

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status