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شاهد.. عراب الخراب القطري يتودد إلى تركي الفيصل في مؤتمر ميونخ الأمني

السبت 15/فبراير/2020 - 11:49 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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في إطار محاولات النظام القطري التلاعب بالتقرب والتودد في المؤتمرات العالمية، وثقت صورة جلوس الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، بجانب رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، المعروف بـعراب الخراب القطري، في مؤتمر ميونخ الامني.

وأظهرت الصورة محاولة من جانب "بن جاسم"  للتقرب من الأمير تركي؛ لتبدو العلاقة بين قطر والسعودية طبيعية وهو أمر تحاول تصديره قطر؛ في محاولة لإذابة أزمتها الأخيرة مع الدول المقاطعة لها.

ويبدو أن المنظمون في مؤتمر ميونخ تعمدوا وضع حمد بن جاسم بجانب تركي الفيصل، في إحتمالية أن يكون عراب الخراب القطري هو من طلب ذلك في إطار محاولات النظام القطري بالتقرب والتودد التي تظهر دائمًا في الموتمرات العالمية.

وفي يوم 5 يونيوعام 2017، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية، والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 22 يونيو من العام نفسه، قدمت الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أميرها في إطار اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر ميونخ الأمني عراب الخراب القطري رئيس الوزراء تركي الفيصل

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