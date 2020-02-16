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محمد عمارة: جوزيه ذبحني بمساندة لجنة الكرة في الأهلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:06 ص
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عمارة
عمارة
الفجر الرياضي
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قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي سابقاؤ تسبب في تدمير مستقبله مع الأهلي في ذلك الوقت.

 وتابع عمارة في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اعترضت علي مانويل جوزيه بسبب تجميدي علي مقاعد البدلاء، ولم يقف أحد من الأهلى بجوارى فى أزمتي مع مانويل جوزيه".

 وأتم: "لجنة الكرة برئاسة حسن حمدي أيدت قرار جوزيه فى رحيلي عن الأهلي ولكن جوزيه حقق نجاحات كبيرة في الأهلي لكنه مدرب محظوظ"
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