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الأنبا داود يشهد احتفال محافظة الدقهلية بالعيد القومي

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:00 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حازم رفعت
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شهد الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، السبت، الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي القبطي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وعدد من مسؤولي المحافظة الحاليين والسابقين وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.

وخلال الاحتفال، افتتح المحافظ قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد اعادة تطويرها وتجديدها لتليق بمحافظة الدقهلية العريقة، كما افتتح حضانة أبناء العاملين كما تفقد المركز التكنولوجى الجديد الجارى تنفيذه.

وشهد المحافظ وضيوف المحافظة الاحتفالية الفنية الكبرى التى أقيمت بالقاعة الجديدة، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وسعدالفرماوى، السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية ونواب البرلمان، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن.
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الكلمات المفتاحية

محافظة القهلية احتفال

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