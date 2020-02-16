أسعار الذهب اليوم الأحد 16-2-2020 بمحلات الصاغة في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 16-2-2020 في أسواق الصاغة خلال بدلية التعاملات الصباحية حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، ويأتي ذلك تزامنًا مع استقرار أسعار الذهب العالمية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الأحد 16-2-2020 في مصر

سجل سعر عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 588.9 جنيه،

بلغ عيار 24 نحو 785 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيه.

أسعار الذهب العالمية