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أسعار الذهب اليوم الأحد 16-2-2020 بمحلات الصاغة في مصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الذهب اليوم الأحد  16-2-2020 في أسواق الصاغة خلال بدلية التعاملات الصباحية  حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، ويأتي ذلك تزامنًا مع استقرار أسعار الذهب العالمية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

   سعر الذهب اليوم الأحد 16-2-2020 في مصر 

 

سجل سعر عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام.

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 588.9 جنيه،

 

بلغ عيار 24 نحو 785 جنيها للجرام.

 

سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيه.

 

أسعار الذهب العالمية

 

 تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع يوم الجمعة الماضي في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن، حيث ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1575.35 دولار للأوقية
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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