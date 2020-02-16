الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

نفى الكابتن طيار أشرف ابو اليسر، الموقوف عن عمله مدى الحياة بسبب فيديو محمد رمضان، ما ردده الفنان عن طلبه الحصول على 9 ملايين جنيه منه، موضحًا: "لم أطلب أي مليم من محمد رمضان".



وقال "أبو اليسر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": مساء السبت: "أخطأت بالسماح لمحمد رمضان بالجلوس فى مقعد مساعد الطيار"، مشيرا إلى أن كثيرًا من المشاهير ورموز المجتمع التقطوا صورا معه داخل كابينة الطائرة لكن لم ينشروها على صفحات التواصل الاجتماعي كما فعل محمد رمضان".



وأشار الطيار الموقوف إلى ان ماحدث داخل كابينة الطائرة مع محمد رمضان مخالفًا لقانون الطيران، مضيفا: "أنا بالفعل أخطأت لكنى لم أكن أعلم انه يقوم بتصوير فيديو كليب.. ومن سوء حظي أن مساعد الطيار ذهب للحمام وجلس محمد رمضان مكانه".

