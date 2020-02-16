أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-2-2020 في التعاملات الصباحية بالبنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد 16-2-2020 استقرار بجميع البنوك، وسط ترقب لمزيد من تراجعات للدولار مقابل الجنيه مع تحسن ثقة المستثمرون الأجانب في الاقتصاد.

أسعار الدولار اليوم الأحد 16-2-2020:

وجائت أسعار الدولار بجميع البنوك كالأتي اليوم الأحد 16-2-2020 :





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجلسعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.