الطالع الفلكي الأحد 16/2/2020..سِرّ النّجَاح!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 8 أمشير قبطى ، 16 شُبَاط رُومى، 22 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا عايز كل واحد فيكم ينفّز دُوره فِالخِطّة بالحرف الواحد ، مش اللى يلائى كورة يشوطها.(ممدوح وافى من فيلم 4 2 4 -1981)

*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل للجَدى - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج القوس ليدخل برج الجدى فى الواحدة و ً33 دقيقة ظهراً، وسوف يبقى فيه ليُغادره للدّلو فى التاسعة و43 دقيقة ليل 30 مارس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الدّلو.(تنتقل للحُوت فى 19 فبراير)

عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 11 أبريل))

الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ. (تنتقل للثّور فى 5 مارس))

(القمر) ------ فى القوس.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 30 مارس))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





المريخ يحكم (الحمل ، العقرب) وبرج قوته الجدى وبرج ضعفه السرطان ، هذا يعنى أن المريخ قد حل ضيفاً فى برج قوّته ، الجدى يحكمه زحل برج الصبر والقوانين وبحلول المريخ فيه فالنشاط والحركة والسعى خلف لقمة العيش تكون داخل إطار القانون والتقاليد ، هذا مُفيد لمن يميلون للسرعة فى قيادة السيارات ليتقيّدو بقوانين المرور مايعنى حماية لأرواحهم وارواح من حولهم، من يستعدون للدورات الرياضيّة الأوليمبيّة لايكون تدريبهم عشوائياً لكنه ضمن إطار مُنظم و مُخطط مايفيد اللاعب رياضياً ويقيه شرّ إصابات الملاعب ، كما أنه مُفيد لزيادة الجرأة لمن يُعانون الخجل لغزو مخاوفهم ومُصارحة عروس المستقبل بكل شجاعة/المريخ لكن ضمن إطار القوانين ومُتبعاً للأصول وتقاليد المُجتمع/برج الجدى حاكمه زحل ، أداء الواجبات الزوجيّة بكفاءة/المريخ مهما كان الزوجين مُتقدّمان عمرياً طالما كانا مُقيّدين بنظام غذائى وصحّى سليم/الجدى ، التعامل فى العقارات القديمة بالبيع أو الشراء أو ترميم تلك الأبنية القديمة طالما كان الترميم مُقيّداً بنظام وقوانين علوم الترميم.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لايوجد وقت لتضيعه على مشروبات ساخنة أو ثرثرة فارغة ، ثقتك بنفسك ومهاراتك بعملك تعود لك من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.





برج الجوزاء: تمهّل فى ردودك الكلاميّة ، فى قيادتك لسيّارتك ، فى البيع والشراء ، فى التوقيع على المستندات ، فى التأنّى السّلامة.





برج السّرطان: قم بحلّ المشاكل التافهة بكل جدّيّة فإهمال صغائر المشاكل قديؤدى لمشاكل أكبر أنت فى غنىً عنها، مُعظَم النّار من مُسْصغر الشّرر.





الأسد: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتبدو سخيفاً أمام نفسك والآخرين، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.





برج العذراء: ترى عيوب الآخرين بنظارة مكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص عيوبك، إحذر الإنتقادات اللاذعة وعلى الملأ.





برج الميزان: أحدهم قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب ، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العقرب: إشارات إيجابيّة للعُزّاب لمُقابلة مُحتملة للنّصف الحلو ، ويوم عسل للمتزوجين مع تصفية لخلافات قديمة إن وُجِدَتْ.





برج القوس: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك سواء فى العمل أو بين أقاربك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجدى: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الدّلو: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.



