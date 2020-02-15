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القائد الحالم بالدوري الإنجليزي.. هندرسون يقدم أفضل مستوياته مع ليفربول

السبت 15/فبراير/2020 - 11:51 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يقدم الدولي الإنجليزي وقائد ليفربول جوردان هندرسون موسم مميز مع فريقه خلال الموسم الجاري من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج والذى يقترب فيه الريدز من التتويج باللقب بعد غياب سنوات عن اللقب.

 

ويحلم قائد ليفربول بالتتويج باللقب بعدما غاب عن الريدز لسنوات، وظل يحاول أن يفوز باللقب منذ المجئ لقلعة أنفيلد عام 2011 قادمًا من فريق ساندرلاند.

 نتيجة بحث الصور عن هندرسون الفجر

ماذا قدم جوردان هندرسون هذا الموسم مع ليفربول

شارك لاعب الوسط الإنجليزي صاحب ال 29 عام فى 32 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف كانوا جميعًا ببطولة الدوري الإنجليزى هذا الموسم.

 

وشارك هندرسون مع ليفربول منذ إنتقاله عام 2011 في 356 مباراة سجل خلالهم 28 هدف وصنع 49 هدف.

 نتيجة بحث الصور عن هندرسون الفجر

ويمثل جوردان منتخب إنجلترا منذ عام 2010 شارك خلالهم فى 55 مباراة دولية.

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