Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب لـ كامل الوزير: "بتجيبوا فلوس المشروعات منين"

السبت 15/فبراير/2020 - 11:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد حديثه عن حجم المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاع النقل، وتكلفتها، قائلا: "إنتم بتجيبوا فلوس منين للمشروعات".

ومن ناحيته، رد "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "بنجيب الفلوس جزء من موازنة الدولة، لما نشتغل تقولوا بتجيبوا الفلوس منين، لما منشتغلش تقولوا بتودوا الفلوس فين".

وأضاف وزير النقل، أن الرسوم التي يتم تحصيلها بالطرق تستخدم في تنفيذ مشروعات الطرق، مؤكدا أنهم يهتمون بمشروعات النقل في كل محافظات مصر، والرئيس السيسي هو رئيس لكل المصريين، يهتم بكل المحافظات، معلقا: "أهالي بحري هيحسدوا أهل الصعيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كامل الوزير عمرو أديب النقل

أخبار تهمك

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة منح يوم الخميس إجازة لطلاب المدارس (فيديو)

منذ نصف ساعة

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعة

إنجاز تاريخي يدق باب ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 19 ساعة

من البداية للنهاية.. كيف تورط شقيق بطرس غالي في تهريب الآثار؟

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 15 فبراير 2020: عودة الساحر.. التأهب لخطف صفقة برشلونة الكبري.. كلوب يصدم الريال.. عرض خرافي لضم الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: كامل الوزير مقبل على مشكلة كبيرة

عمرو أديب عن إقالة كامل الوزير لنائب رئيس هيئة السكة الحديد: "شهر العسل انتهى"

عمرو أديب عن تصريح وزير النقل: "نلطم على الفلوس اللي ضاعت"

بعد أحداث العنف.. عمرو أديب يفتح النار على قطر وقناة الجزيرة (فيديو)

وزير النقل مطالبا ركاب القطارات دفع التذاكر: "مش هحطها في جيبي"

أديب عن الطريق الدائري: "قهر كل الوزراء".. ووزير النقل يرد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

عمرو أديب يكشف عن "فاكهة" مقاومة لفيروس كورونا.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين

تعليق ناري من عمرو دياب عن نجوم المهرجانات.. وسر نجاح ألبومه الجديد

11:15 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني

06:59 م

الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يفجر مفاجأة (فيديو)

12:31 ص

تصرف عاجل من "الصحة" تجاه المقربين من أول حامل لفيروس كورونا بمصر (فيديو)

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status