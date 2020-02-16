خبر سار من وزارة الصحة للعائدين من ووهان

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية على أتم استعداد لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أنه تم تعقيم الطائرة القادمة من ووهان لمدة 5 ساعات، والمبنى الذي تم الكشف فيه عن حالة حاملة فيروس وهو حاليا صالحًا للعودة للعمل".



وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن آخر يوم للعائدين من ووهان غًدا داخل الحجر الصحي وهم غير حاملين لفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم سيخروجون بعد غد.



واستطردت وزيرة الصحة والسكان قائلة: "الوزارة تعتبر أى أحد قادم من الخارج يعاني ارتفاع لدرجة حرارة مشتبه فيه".

