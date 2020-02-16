خفيفة وصديقة للبيئة.. معلومات عن طائرة مصر للطيران الجديدة



وتم التعاقد عليها أثناء فعاليات معرض دبي للطيران في عام 2017 بنظام الإيجار التشغيلي، وفي عام 2019 تم إجراء تعديل على الصفقة حيث شمل التعاقد على 8 طائرات من طراز الإيرباص A320neo، و7 طائرات من طراز الإيرباص A321neo.





وزنها منخفض

وتمتلك الطائرة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo مميزات عديدة حيث تمتاز بسعة مقعدية تتراوح بين 150 و180 راكبًا حيث لها هيكل عريض يعتبر الأوسع ضمن فئته، ويتكون من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من قبل مما يساعد على تخفيض الوزن، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، حيث تتمتع بالمقصورة الأفضل في القطاع، وتعد أحدث جيل من المحركات التي توفر 20 % من معدلات إستهلاك الوقود عن كل مقعد.



صديقة للبيئة

وتمتلك أيضًا مستويات منخفضة من الانبعاث بالإضافة إلى ما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة حيث لها قدرة على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة تقدر ب50%.



ويتم تحديد الصيانة لها بالأشهر، وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يعمل على تقليل التكلفة لشركة مصر للطيران وبالتالي يساهم هذا في تحديد أسعار الرحلات ومدى تأثيرها على التكلفة الربحية.



كما زودت الطائرة بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة سي إف إم إنترناشيونال، وتتميز بتصميم المقصورة الواسع والذي يتكون من درجتين، وتحتوي على 142 مقعدًا منهم 16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال حيث توفر 148 بوصة 122 سنتيمترا لكل مقعد، كما تضم 126 مقعدًا في الدرجة السياحية حيث توفر من 29 إلى 30 بوصة (74-76) سنتيمترًا للمقعد الواحد.



مراحل تطوير قطاع الطيران المدني

ويعد تحديث أسطول مصر للطيران هو أحد مراحل سلسلة تطوير قطاع الطيران المدني الذي يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية وإستراتيجية مستقبلية لمصر حتى تطور من أسطولها الجوي وخلال العام الماضي ضمت مصر للطيران 6 طيارات جديدة من طراز الدريملاينر والمعروفة بطائرة الأحلام إلى جانب ضم 8 طائرات لأسطولها الجوي من طراز إيرباص A220-300 ودعمت به طيرانها الداخلي إكسبرس.



وصلت الطائرة الجديدة لمصر للطيران مساء اليوم السبت والتي تعتبر الأولى من طراز الإيرباصA320neo، حيث قدمت من مصنع شركة إيرباص العالمية بمدينة تولوز في فرنسا وهي تعد من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo.