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وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع في ليبيا

السبت 15/فبراير/2020 - 06:47 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، مع "إين إريكسن سوريد"، وزيرة خارجية النرويج، وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها، ومنوها بأهمية زيادة قيمة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ومن جانبها أشادت الوزيرة النرويجية بالتعاون الثنائي القائم مع مصر، مقدمة الدعوة للوزير شكري لزيارة أوسلو في أقرب فرصة.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

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