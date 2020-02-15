عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي مباراة صلاح

السبت 15/فبراير/2020 - 06:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز KORA LIVE.

موعد مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

وتلعب مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي مساء اليوم KORA LIVE في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي KORA ONLINE في الدوري الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2".

يلا شوت بث مباشر ليفربول ضد نوريتش سيتي كورة انلاين، مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي كورة ستريم.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أرنولد، روبيرتسون، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، جمعهم من 24 إنتصار، وتعادل وحيد، ولم يتلقى الهزيمة حتى الآن في البريميرليج.

مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر، بث مباشر ليفربول، يلا شوت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، بث مباشر ليفربول ونوريتش سيتي كورة ستار، بث مباشر ليفربول الأسطورة، يلا شوت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر، yalla shoot ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر.

ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

منذ ساعة

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

منذ أقل من ساعتين

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ يوم

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 22 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

كلوب يصدم ريال مدريد

منذ ساعتين

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ يوم

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:15 م

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:44 م

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

06:09 م

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

05:36 م

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status