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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

السبت 15/فبراير/2020 - 06:44 م
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت 15/2/2020
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Dawri plus، يحل ليفربول ضيفاً على نوريتش سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي ستقام بملعب كارو رود، حيث يسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز للفوز بنقاط المباراة ومواصلة قطع مشوار الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
Bein match، وسيعتمد يورجن كلوب على النجم المصري محمد صلاح في خط هجوم الفريق، بالإضافة للبرازيلي روبيرتو فيرمينو لمواجهة نوريتش سيتي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني.
Kora online، يمكنكم متابعة المباراة في التوقيتات التالية مساء اليوم: 19:30 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة وصنعاء وعمان والكويت والدوحة وبغداد، 21:30 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 18:30 بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، 17:30 بتوقيت جرينتش.
ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2
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