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في لقاء نادر مع فاروق الفيشاوي.. فريد شوقي يروي قصة له مع زكي رستم (فيديو)

السبت 15/فبراير/2020 - 06:44 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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يحل اليوم السبت 15 من فبراير ذكرى رحيل الفنان الكبير زكي رستم، عملاق نجوم الإندماج في التمثيل، والذي اشتهر بأدوار الشر.

نرصد لكم بوابة "الفجر الفني" في لقاء نادر للملك فريد شوقي، يروي قصة له مع الفنان الكبير زكي رستم، وذلك مع الفنان فاروق الفيشاوي.

روى الملك فريد شوقي، عن الفنان الكبير زكي رستم، خلال كواليس فيلم جعلوني مجرمًا ودقته الشديدة، وعدم مشاركته في الفيلم

وقال فريد شوقي: قبل تصوير فيلم جعلوني مجرمًا بستة شهور مدير الإنتاج الأستاذ رمسيس نجيب قام بزيارتي وطلبنا الأستاذ ركي رستم، قبلها بثلاث شهور وطالب مبلغ قدره 800 جنيه، وكان كبير جدًا للسينما في الزمن الماضي.

وتابع: وجاء الديكور الخاص بالفنان زكي رستم، ولم نأتي بممثل آخر وطلبت من الأستاذ رمسيس نجيب، التحدث معه ليمضي العقد ووافقنا على المبلغ الذي طلبه، وذهبت إليه بالمكياح الخاص بالفيلم على وجهي، وقام بالإمضاء على الشيك واستلم المبلغ.

وأضاف: قال زكي رستم، أنت الأستاذ فريد أفندي وسألني عن المكياج الذي أضعه على وجهي، ومشاركتي في فيلم آخر ليقول لي هذا سىء يجب أن تفرغ نفسك لهذا الفيلم، وقمت بالرد عليه: هو نفس الفيلم وسوف تبدأ التصوير غدًا، ليدخل "رستم" في ثورة عارمة وقطع الشيك وقال: أنا لم أوضع على الرف يجب أن أعيش الشخصية وأعرف ملابسي وكل شىء ونتحدث عنها، دخلت السينما في إنحدار.

واختتم فريد شوقي، حديثه عن زكي رستم، عن كيفية اتقانه ومعايشته للشخصية، ليقوم الفنان سراج منير، بالدور بدلًا منه.
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