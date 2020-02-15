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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

السبت 15/فبراير/2020 - 06:41 م
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ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي
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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق نوريتش سيتي اليوم السبت 15 فبراير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكناري ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.
جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق نوريتش سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة COOL KOORA بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية GOAL KOORA.
كورة ستار وكانت بدأت الجولة الـ26 بالأمس، حيث نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك KOORA STAR وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط خاصة للريدز لتعزيز صدارته.
يلا شوت حصري وتعادل فريق برايتون مع نادي واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق، واقيمت مباراة وحيدة اليوم وانتهت بفوز فريق شيفيلد يونايتد على فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي LIVERPOL VS NORWICH CITY.
ليفربول الساعة 7.30 علي قناة 2
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