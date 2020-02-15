Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تعليم النواب" عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لا داعي لقلق

السبت 15/فبراير/2020 - 06:41 م
Advertisements
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
دينا إبراهيم
Advertisements
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا داعي لقلق أولياء الأمور على أولادهم في المدارس بعد إعلان وزارة الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر، مشيرة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحالة الحاملة للفيروس داخل البلاد ولم يثبت حتى الآن انتقال الفيروس من مريض لمريض داخل مصر.

وأكدت في تصريح خاص لـ "الفجر" أن انتقال الفيروس بعيد كل البعد عن المدارس ولا داعي للقلق والتخوف الزائد، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الدائم والتوعية المستمرة بالنظافة الشخصية وأخد الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة داخل المدارس.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى ضرورة تواجد أطباء وهيئة تمريض داخل المدارس بحيث يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات الأولية اللازمة بشكل سريع عن المعتاد من الطبيب في حال اكتشاف أي حالات مشابهة وليس بالضرورة فيروس الكورونا، مؤكدة أن الجنة التعليم تتابع بصفة مستمرة الإجراءات اللازم اتباعها مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نواب مصر كرونا برلمان النائبة ماجدة نصر اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ يوم

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يصدم ريال مدريد

منذ ساعتين

مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ يوم

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

12 خطوة قبل الدراسة.. كيف تستعد وزارة التعليم لحماية الطلاب من الكورونا؟

"القومي للبحوث" يطمئن المواطنين: "جار إنتاج لقاح لفيروس كورونا"

وكيلا "تعليم" و"صحة" الدقهلية يقودان حملة للتوعية بفيروس كورونا

عاجل.. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (صور)

بعد ظهور أول إصابة في مصر.. مصادر تكشف خطة الصحة بالمدراس للتصدى لـ"كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:15 م

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:44 م

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

06:09 م

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

05:36 م

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status