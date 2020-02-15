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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام للجماعة بينهم شقيقان بالقليوبية

السبت 15/فبراير/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 3 متهمين بينهم شقيقان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

والمتهمين هم: المهندس عوني رفعت عبد السلام، عمرو عصام أحمد يونس، زياد عصام أحمد يونس.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
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