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تشكيل ليفربول الرسمي ضد نوريتش سيتي | مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر في الدوري الإنجليزي

السبت 15/فبراير/2020 - 06:36 م
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صلاح
صلاح
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نوريتش سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : هيندرسون - فينالدوم - تشامبرلين - نابي كيتا.
خط الهجوم : محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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محمد صلاح مباراة ليفربول ونوريتش ليفربول ونوريتش ليفربول

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