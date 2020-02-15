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وزير الخارجية السعودية: الحوثيين أدوات للنظام الإيراني

السبت 15/فبراير/2020 - 06:17 م
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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة مهتمه بخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الحوثيين أدوات للنظام الإيراني.

وأوضح الأمير فيصل، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران هاجمت منشآت بلاده وزودت الحوثيين الذين يهاجمون مدن المملكة بالصواريخ.

وأكد أن بلاده تسعى لتخفيض التصعيد في المنطقة، فيما تزيد إيران من سلوكها العدواني.  

ونفى وزير الخارجية السعودي وجود اتصالات مباشرة مع إيران، مشدد على ضرورة أن تغيير طهران سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة أولا.

وعن الأزمة اليمنية، قال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية مستمرة في دعم جهود الحل السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ليست حليفا لإيران بل أداة لهم لتنفيذ مخطط طهران في المنطقة.


وتابع، قائلا: "تدخل المملكة في اليمن كان بسبب مصلحتنا الأمنية ومن أجل شعبنا وفضلنا في البداية الحل السلمي للأزمة".

وعن قضية جمال خشاقجي، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده اتخذت الخطوات اللازمة في تلك القضية"، مؤكدا أن علاقة المملكة مع واشنطن جيدة. 

وفيما يتعلق بتصاعد التوتر في المنطقة، قال: "هناك توترات ومخاطر في المنطقة لكن هناك علامات إيجابية مثل التحوّل الاقتصادي بالمملكة وما يحدث في السودان".

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده لديها أجندة طموحة وستعمل على استغلالها لمناقشة قضية تغير المناخ في قمة العشرين التي ستستضيفها المملكة. في 21 و22 نوفمبر المقبل.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية السعودي مؤتمر للامن الحوثيين إيران

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