وزير الخارجية السعودية: الحوثيين أدوات للنظام الإيراني

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة مهتمه بخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن الحوثيين أدوات للنظام الإيراني.

وأوضح الأمير فيصل، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران هاجمت منشآت بلاده وزودت الحوثيين الذين يهاجمون مدن المملكة بالصواريخ.

وأكد أن بلاده تسعى لتخفيض التصعيد في المنطقة، فيما تزيد إيران من سلوكها العدواني.

ونفى وزير الخارجية السعودي وجود اتصالات مباشرة مع إيران، مشدد على ضرورة أن تغيير طهران سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة أولا.

وعن الأزمة اليمنية، قال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية مستمرة في دعم جهود الحل السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي ليست حليفا لإيران بل أداة لهم لتنفيذ مخطط طهران في المنطقة.