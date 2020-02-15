جاساما يدير إياب دور الثمانية بين الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، إلى الحكم الجامبي بكاري جاساما، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.



وكان الكاف، قام بتعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو كحكم ساحة، في ذهاب دور الثمانية والتي ستقام في القاهرة لدوري الأبطال.



ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء يوم 29 فبراير الجاري بالقاهرة، في ذهاب دور الثمانية، على أن تكون مباراة الإياب في 7 مارس المقبل، بجنوب إفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.