تعرف على تفاصيل حفلة محمد عساف في مهرجان الفجيرة

يستعد الفنان محمد عساف، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا خلال فعاليا مهرجان"الفجيرة الدولي للقنوات يوم الخميس 27 فبراير الساعة10 مسًاء بمسرح الكورنيش الرئيسي.



ونشر محمد، البوستر الرئيسي للحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق عساف، على البوستر قائلًا:"يحيي الفنان محمد عساف حفل ممهرجان الفجيرة الدولي للفنون يوم الخميس 27 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة تجمعنا".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان الفلسطيني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل التوفيق محبوب الكل الله يسعدك ويحيمك" وأضاف آخر"اعظم مطرب فيك يا عالم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يكتبلك النجاح بكل خطواتك".





ويذكر أن محمد عساف، أحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الشارقة يوم 26 يناير، وأشعل المسرح بمجموعة متميزة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة من ضمنها أغنية الهوارة التي تفاعل معاه الجمهور.