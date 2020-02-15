عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على تفاصيل حفلة محمد عساف في مهرجان الفجيرة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:15 م
Advertisements
محمد عساف
محمد عساف
رشا عادل
Advertisements
يستعد الفنان محمد عساف، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا خلال فعاليا مهرجان"الفجيرة الدولي للقنوات يوم الخميس 27 فبراير الساعة10 مسًاء بمسرح الكورنيش الرئيسي.

ونشر محمد، البوستر الرئيسي للحفلة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عساف، على البوستر قائلًا:"يحيي الفنان محمد عساف حفل ممهرجان الفجيرة الدولي للفنون يوم الخميس 27 فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي الفجيرة تجمعنا".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان الفلسطيني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل التوفيق محبوب الكل الله يسعدك ويحيمك" وأضاف آخر"اعظم مطرب فيك يا عالم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يكتبلك النجاح بكل خطواتك".


ويذكر أن محمد عساف، أحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الشارقة يوم 26 يناير، وأشعل المسرح بمجموعة متميزة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة من ضمنها أغنية الهوارة التي تفاعل معاه الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ يوم

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب يصدم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ يوم

مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

منذ ساعة

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

محمد عساف يتألق في حفله بالأردن وسط تفاعل الجماهير (صور)

فنان مصري شهير يرافق عمرو دياب في طريق عودته من السعودية إلى القاهرة (صورة)

تعرف على موعد حفل زياد برجي

تعرف على موعد حفلة أنغام وعبد الرويشد

تعرف على موعد حفلة نجوى كرم في ألمانيا

تعرف على موعد حفل تامرعاشور وماجد المهندس وآمال ماهر في عيد الحب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:15 م

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:44 م

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

06:09 م

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

05:36 م

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status