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عبدالله السناوى: تسببت فى إصابة الأبنودى بأزمة قلبية بسبب "خطأ مهني"

السبت 15/فبراير/2020 - 06:11 م
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عبدالله السناوى
عبدالله السناوى
الفجر الفني
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قال الكاتب الصحفى الكبير عبدالله السناوى، إن هناك موقف واحد فقط يندم عليه فى حياته المهنية تسبب فى إصابة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى بأزمة قلبية.

وأضاف "السناوى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن خلافا تحول إلى سجال بين الأهرام العربى والأبنودى عبر صفحات جريدتى الأخبار والأسبوع، وبعد الهجوم عليه بعنوان يسئ إليه منسوب لشاعر كبير آخر هو صلاح جاهين، يشعر بسبب بالندم قائلا: "ندمت عليه جدا، الأبنودى شاعر عظيم فى تاريخنا الأدبى، وما كان يصح أن اجرحه فى العمق بهذا الطريقة، وأنا لم أقول أنى ندمت احتراما للقيمة، والخطاء محتمل فى العمل الصحفى".

وتابع "السناوى" أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل ظاهرة فريدة فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ومن حسن حظى أنى قربت منه بلا حواجز، رغم أن هيكل هو أستاذ الحواجز، بمعنى أنه يعرف يضع المسافات ومتى يتكلم ومتى يصمت ومن يقربه ومن يبعده، موضحا أن كان يرفض وجود ما يطلق عليهم "دراويش هيكل".

ولفت عبد السناوى، أن هيكل كان منضبطا فى حياته، فكان ينام فى التاسعة ويصحى فى الخامسة صباحا، وتابع: "اختلفت معاه فى طريقة حياته، أنا بحب قعدة القهاوى جدا، لكن هو عمره ما قعد على قهوة"، لافتا إلى هيكل عقلية استثنائية وليس مجرد صحفى شاطر لكنه كان مفكر فى الأمن القومى، وكتابته كانت تقراء من قادة عسكرين ودبلوماسيين فهو سيد الوثائق".

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