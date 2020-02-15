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يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلا شوت yalla shoot ، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
- كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة خيتافي ضد برشلونة
تنطلق مباراة خيتافي ضد برشلونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت تونس.
- كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة خيتافي ضد برشلونة
تقام مباراة خيتافي ضد برشلونة في معقل الأخير، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.
- يلا شوت Yalla Shootمباراة برشلونة ضد خيتافي
نقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد خيتافي للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
- يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة برشلونة ضد خيتافي
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة برشلونة ضد خيتافي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على برشلونة، نظرًا لقوة منافسه خيتافي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة.
برشلونة الساعة 5 علي قناة 3
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