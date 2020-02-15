الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)

أنهت قرية قرارة التابعة إداريًا إلى مركز مغاغة شمالي المنيا خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد عائلة عثمان" طرف أول، وعائلة "أولاد عائلة سليم"، بعد أن استمرت 25 عامًا، بتقديم الطرف الثاني كفن للطرف الأول.



تدخل كلا من لإنهاء الصلح كل من: اللواء خالد محمد عبدالله واللواء احمد فاروق، والحاج سعيد حسب الله بدر، بالتنسيق مع المقدم عمر عامر، رئيس مباحث قسم شرطة مغاغة، تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، ومفتش مباحث الشمال العميد حمدى رفعت.



تم الاتفاق على العفو وتقبل الكفن، وسط حضور ذوي الطرفين وأهالي القرية وحشد من أبناء مركز مغاغة.



تعود أحداث الواقعة إلى 25 عامًا، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين من أبناء عائلة أولاد عثمان وأولاد سليم، أسفرت عن وفاة شخص من عائلة أولاد عثمان.