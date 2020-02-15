عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 06:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
أنهت قرية قرارة التابعة إداريًا إلى مركز مغاغة شمالي المنيا خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد عائلة عثمان" طرف أول، وعائلة "أولاد عائلة سليم"، بعد أن استمرت 25 عامًا، بتقديم الطرف الثاني كفن للطرف الأول.

تدخل كلا من لإنهاء الصلح كل من: اللواء خالد محمد عبدالله واللواء احمد فاروق، والحاج سعيد حسب الله بدر، بالتنسيق مع المقدم عمر عامر، رئيس مباحث قسم شرطة مغاغة، تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، ومفتش مباحث الشمال العميد حمدى رفعت.

تم الاتفاق على العفو وتقبل الكفن، وسط حضور ذوي الطرفين وأهالي القرية وحشد من أبناء مركز مغاغة.

تعود أحداث الواقعة إلى 25 عامًا، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين من أبناء عائلة أولاد عثمان وأولاد سليم، أسفرت عن وفاة شخص من عائلة أولاد عثمان.
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
الكفن ينهي صلح بين عائلتي أولاد "عثمان وسليم" بالمنيا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كفن صلح ثأر اخبار

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 20 ساعة

طبيب الأهلي يصدم فايلر بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عن الموهبة التي ينتظر منها الكثير في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يصدم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول تعليق من حفيظ دراجي على تحيزه ضد الزمالك لصالح الترجي

منذ أقل من ساعتين

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ يوم

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي: أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي ولدينا خبرة الفوز على الأبيض

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "عضماية" و"الحجار" في بني سويف (صور)

بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أبو النمرس

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:15 م

بعد إصابة نجمه.. صدمة كبرى جديدة تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

04:44 م

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

06:09 م

عودة الساحر.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

05:36 م

تبدأ غدا | موجة طقس عنيفة تجتاح البلاد.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

02:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status