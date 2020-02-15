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بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

السبت 15/فبراير/2020 - 06:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر برشلونة وخيتافي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وخيتافي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وخيتافي بدون تقطيع وتقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.
برشلونة الساعة 5 علي قناة 3
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