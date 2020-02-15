عبدالله السناوى: عبدالناصر صاحب أهم تجربة اجتماعية في مصر

قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، إن الشغف لأى صحفي هو القضية الأساسية، وهو كان لديه شغف بالعمل فى الصحافة، مشيرا إلى أن رغبته كانت فى دخول كلية الإعلام متحدا رغبة أهله الذين كانوا يرغبون فى دخوله كلية الطب.





وأضاف "السناوى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن جلال الدين الحمامصى أول أستاذ لقسم الصحافة بكلية الإعلام ترك الكلية بعد خلافه مع طلبة القسم "ناصريين"، موضحا أن الأخير كان موضوعى ولم ينتقم من الطلبة فى الامتحان، حتى هو نفسه حصل على جيد جدا.





ولفت عبدالله السناوى، إنه لم يرى عبد الناصر أبدا، لكنه رأي السادات واختلف معه، ورأى مبارك وعارضه، موضحا أن لا يحبه بل هو يحترم التاريخ الوطنى، احترام حجم الدور الذى لعبه، موضحا أنه يرى أن عبد الناصر المهزوم سيعيش أكثر من صلاح الدين الأيوبى المنتصر، لأن عبد الناصر بيخلص قيم ورمزية لن تموت، لأنه يعتبر صاحب أهم تجربة اجتماعية فى التاريخ المصرى كله منذ مينا موحد القطرين، ولا تجربة اجتماعية تضاهى أو تقترب من تجربة عبد الناصر.



