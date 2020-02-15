KOORA STAR.. بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

KOORA STAR يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية اليوم تحمع بين برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري الإسبانى فى لقاء سيقوده الحكم جاليرمو فيرنانديز، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر مباراة البارسا اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وخيتافي KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم امام خيتافي YALLA SHOOT.

ويحل خيتافي ضيف ثقيل على برشلونة اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وخيتافي بالليجا الإسبانية KOORA STAR، بث مباشر مباراة برشلونة اليوم، يلا شوت، تابع البث المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي KOORA STAR، برشلونة وخيتافي بث حي دون إنقطاع، بث مباشر، كورة ستار برشلونة وخيتافي KOORA LIVE.

يسعي البارسا تحت قيادة كيكي سيتين على الفوز من أجل مطاردة فريق ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وخيتافي KOORA STAR، بث مباشر برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني، كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وخيتافي KOORA GOAL.

بث مباشر برشلونة وخيتافي، كورة ستار، يحتل البارسا المركز الثانى برصيد 49 نقطه بينما خيتافي فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني اليوم، كورة ستار شاهد بث مباشر مباراة البارسا اليوم

برشلونة الساعة 5 علي قناة 3