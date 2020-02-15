صحيفة سعودية: إقالة جروس من تدريب أهلي جدة

تعرض فريق أهلي جدة لهزيمة جديدة في الدوري السعودي أمس الجمعة، على يد الوحدة بثنائية نظيفة، ليواصل الفريق مسلسل التراجع.





وكشفت صحيفة عكاظ السعودية، عن اتخاذ إدارة أهلي جدة قرارا بإقالة السويسري كريستيان جروس بعد السقوط أمام الوحدة.

وتابعت الصحيفة السعودية، انه تم الاتفاق بالفعل بين مجلس إدارة أهلي جدة وجروس من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخاض الأهلي مع جروس 18 مباراة ونجح في الانتصار 10 مرات والتعادل في ثلاث وخسر 5 مرات.

ورغم انتصارات جروس الـ 10 إلا أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الأخيرة.