رشا مهدي تبهر جمهورها بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشر مجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رشا، خلال الصور مرتدية"فستانًا باللون الابيض والاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق طويل وخاتم".



وعلقت مهدي، على الصور قائلة:"عيش جوا قلبك أن كل يوم هوا أحلى يوم".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اليوم حلو بيكي ياجميلة" وأضاف ىخر"قمر يارشا ربنا يوفقك ويحفظك ويسعدك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله كتير حلوه".



ويذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مسلسل"طاقة حب"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي اجتماعي، ويشارك في البطولة الفنان أحمد صفوت وسامي مغاوري، والمسلسل تم عرضه على منصة watich.