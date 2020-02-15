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الجمهور يشيد بأغنية رامي صبري الجديدة: "اختلاف وإبداع"

السبت 15/فبراير/2020 - 06:01 م
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رامي صبري
رامي صبري
نور طلعت
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الجمهور يشيد بأغنية رامي صبري الجديدة: اختلاف وإبداع
طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام"، أول أمس عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" حيث حققت نسب مشاهدة عالية تقترب من النصف مليون.

واستطاعت الأغنية أن تحقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث أشاد جمهور رامي، بالأغنية وجاءت أغلب التعليقات بأنه فنان مجتهد وشاطر ونجم كبير بكل المقاييس حيث أنه يتفوق دائمًا على نفسه".

أغنية "حياتي مش تمام"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي، والكليب من رؤية عماد قاسم، والأغنية والكليب من إنتاج رامي، الشخصي R music production".

في سياق آخر يعيش الفنان رامي صبري، في انتعاشة فنية حيث تحقق أغانيه وكليباته نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية، كما ترفع جميع حفلاته الغنائية بمصر وبدول الخليج شعار"كامل العدد" وتنفذ جميع التذاكر بمجرد الإعلان عنها عبر مواقع السوشيال ميديا ومن قبل الجهة المنظمة لها.

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