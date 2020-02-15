ماليزيا: إصابة راكب أمريكي على متن باخرة سياحية بفيروس "كورونا"









قالت ماليزيا، اليوم السبت، إن راكبا أمريكيا يبلغ من العمر 83 عاما على متن سفينة سياحية ترسو في كمبوديا أثبت أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان أن المرأة الأمريكية قامت برحلة إلى ماليزيا يوم الجمعة، قادمة من كمبوديا، مضيفة أن زوجها قد أثبت أنه سلبي.رست السفينة "ويستيردام" "، التي تديرها شركة Holland America Inc التابعة لكارنفال كورب، في ميناء سيهانوكفيل في كمبوديا يوم الخميس بعد أن تجنبتها عدة دول خشية أن يكون الركاب يحملون الفيروس.وأكد نائب وزير خارجية الصين، أن الوباء سينتهي قريبًا، رغم العدد الكبير من الإصابات، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات منخفضة ولا تزيد على 2.99 بالمئة.وقال وزير خارجية الصين، إن "هناك فيروسا آخر ينتشر وهو الذعر". وعبّر عن استياء من تعرض المواطنين الصينيين في بعض البلدان للتمييز.وأضاف وزير الخارجية الصيني، أن الصين قامت ببعض الخطوات منعت من انتشار الفيروس خارج الصين، مطمئنًا بأنه يمكن السيطرة على الفيروس والشفاء منه. وتحدث عن شفاء 8 آلاف مصاب بالفيروس.وقد أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 1523 شخصًا في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما تخطى إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 66 ألفا.