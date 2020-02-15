عاجل.. "كورونا" يجبر الصين على الإنسحاب من المونديال

تعيش الرياضة الصينية فترة صعبة منذ انتشار وباء"كورونا" في بلادهم، وفرط حالة الطوارئ داخل البلاد، للسيطرة على انتشاره، والحد من عدد المصابين، لحين وجود حل لهذه الأزمة .

وأجبر المنتخب الصيني على الإنسحاب من بطولة العالم للعبة في أستراليا، بسبب قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة الأسترالية، بعض القيود على دخول الأجانب القادمين من الصين، مطلع فبراير/شباط الجاري ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.

وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطا تساعد في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



