Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "كورونا" يجبر الصين على الإنسحاب من المونديال

السبت 15/فبراير/2020 - 10:37 ص
Advertisements
الصين
الصين
هيثم موسى
Advertisements
تعيش الرياضة الصينية فترة صعبة منذ انتشار وباء"كورونا" في بلادهم، وفرط حالة الطوارئ داخل البلاد، للسيطرة على انتشاره، والحد من عدد المصابين، لحين وجود حل لهذه الأزمة . 
وأجبر المنتخب الصيني على الإنسحاب من بطولة العالم للعبة في أستراليا، بسبب قيود السفر التي فرضتها الحكومة الأسترالية، خوفا من انتشار فيروس كورونا. 
وفرضت الحكومة الأسترالية، بعض القيود على دخول الأجانب القادمين من الصين، مطلع فبراير/شباط الجاري ومددتها لأسبوع إضافي الخميس الماضي.
وبهذا فإن التمديد يلغي فعليا مشاركة الصين في البطولة المقررة ما بين 20 و23 من الشهر الجاري، والتي تمنح نقاطا تساعد في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مونديال الجمباز في استراليا مونديال الجمباز منتخب الصين كورونا جديد كورونا الصين الجمباز

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 17 ساعة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ 43 دقيقة

"أمطار وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات

إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يرفض خوض لقاء القمة أمام الأهلي

منذ 33 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أستراليا تمنع دخول الأجانب المسافرين من الصين بسبب فيروس كورونا

رسالة من زعيم كوريا الشمالية للرئيس الصيني بشأن فيروس كورونا

كازاخستان تؤجل إجلاء 83 مواطنًا من ووهان الصينية

رئيس الوزراء الياباني: سنبذل قصارى جهدنا لمنع "كورونا" من التأثير على الألعاب الأولمبية

فيتنام تؤكد ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

06:43 ص

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

10:04 ص

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

05:44 م

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: عندما ينتقم الرؤساء

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليس منا من لم يحترم كبيرنا!

أحمد بلال
أحمد بلال

"صيدلة عين شمس" تعقد محاضرة حول فيروس كورونا

DMCA.com Protection Status