الأهلي ضد المصري.. حقق المارد الأحمر فوزًا غاليًا ومستحقًا على نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت ضمن مباراة الجولة الـ6 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





نتيجة مباراة الأهلي ضد المصري





وفاز الأهلي ضد المصري بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في الـ8:15م بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء مباراة الأهلي والترجي، والتي أقيمت أمس ببطولة كأس السوبر في الدوحة.





عبدالحفيظ والأهلي ضد المصري





وشاهد لقاء الأهلي ضد المصري من "مقصورة" ستاد المكس، بعد قرار الاتحاد المصري، إيقافه مباراة على خلفية أحداث مباراة بيراميدز في مسابقة الدوري.





موقف المارد الأحمر بعد مباراة الأهلي ضد االمصري





ويغرد المارد الأحمر في الصدارة وحيدًا بعد فوزه في مباراة الأهلي ضد المصري بثلاثة أهداف دون رد، للاعبيه معلول وكهربا وجونيور أجاي.





تألق الشناوي في مواجهة الأهلي ضد المصري





وشهدت مباراة الأهلي ضد المصري تألقًا كبيرًا من قبل الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر الذي زاد عن مرماه في أكثر من مناسبة، وحمى شباك فريقه من الاهتزاز.





تشكيل الأهلي ضد المصري





ولعب الأهلي ضد المصري بتشكيل مكون من الشناوي، معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايي، ومروان محسن.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد المصري:





الأهلي 45

المقاولون 32

الزمالك 31

الأهرام 29

الاتحاد 27

سموحة 24

إنبي 24

الإنتاج الحربي 23

الإسماعيلي 21

المصري 20

الحدود 19

الجونة 19

أسوان 18

الجيش 15

طنطا 15

المقاصة 14

دجلة 14

نادي مصر 11



