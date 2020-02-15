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التضامن تشارك بـ"البيت" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

السبت 15/فبراير/2020 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
آيات عامر
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شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، في منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بعرض فيلم عرض فيلم "البيت" من إنتاج الوزارة وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة.

وأشاد الجمهور، بمستوى الخدمة والفكرة وتمنى العديد تطبيقها في كل محافظات الجمهورية، حيث يعرض الفيلم فكرة عن مراكز استضافة وتوجيه المرأة والتي تفتح أبوابها للمرأة في حالة وقوعها في مشكلة أو تعرضها للعنف، وتوفر هذه المراكز التوجيه والإرشاد لتجاوز أزماتهن.

ويشارك منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير، بحضور الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان؛ والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء؛ ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والعديد من المشاركين من مختلف الدول العربية والنقاد والسينمائيين.
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الكلمات المفتاحية

منتدى نوت البية افلام اسوان

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