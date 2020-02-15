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بطريقة رومانسية.. خالد سليم يحتفل بعيد الحب مع زوجته

السبت 15/فبراير/2020 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان خالد سليم على تهنئة زوجته خيرية بعيد الحب،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد صورتين جديدتين له، ظهر في إحدي الصور وهو حاملاً زوجته على ظهره، والصورة الأخرى وهو محتضن زوجته، وعلق على الصور قائلًا :"عيد حب سعيد يا كل شئ بالنسبة لي".

وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل عُرض مؤخرًا على قناة "cbc"، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي،بطولة خالد سليم،درة،عمر الشناوي، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، ديانا هشام.
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