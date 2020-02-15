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سعر الذهب اليوم السبت 15-2-2020 في الأسواق المحلية

السبت 15/فبراير/2020 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
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سعر الذهب اليوم 

استقر سعر الذهب اليوم السبت 15-2-2020 في أسواق الصاغة خلال بدلية التعاملات الصباحية  حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، ويأتي ذلك تزامنًا مع استقرار أسعار الذهب العالمية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

 سعر الذهب اليوم في مصر 

سجل سعر عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 588.9 جنيه،

بلغ عيار 24 نحو 785 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

 تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع يوم الجمعة في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن، حيث ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1575.35 دولار للأوقية

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