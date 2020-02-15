Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تحظر الوصول إلى أبرز المجلات الساخرة بسبب صهر أردوغان

السبت 15/فبراير/2020 - 10:19 ص
Advertisements
صهر أردوغان
صهر أردوغان
وكالات
Advertisements

حظرت السلطات التركية، اليوم السبت، الدخول إلى مجلة لمان Leman، أبرز المجلات الساخرة، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

                                         

ونشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، في عدد 22 يناير الماضي، كاركاتيرًا مقتبسًا عبارة الوزير "انتبهوا، فهنا مهم جداً"، التي يستخدمها ألبيراق كثيراً في إشارة إلى أنه يشتري الأراضي المحاذية لمسار مشروع قناة إسطنبول، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

 

وكشفت تقارير صحفية تركية، شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، أرضاً في المنطقة التي ينتظر أن تمر بها قناة إسطنبول، ومن جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرار صادر في 12 فبراير الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلة تركية صهر الرئيس التركي حظر مجلة تركية اردوغان

أخبار تهمك

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

"أمطار وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ 36 دقيقة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ 41 دقيقة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 18 ساعة

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أردوغان والدفاع عن تركيا (كاريكاتير)

تقرير تلفزيوني يكشف خدع إردوغان وصهره لتجنب الفضيحة السياسية (فيديو)

دولة الجريمة .. فرار السياحة والاستثمارات من جحيم إردوغان (فيديو)

مي سمير تكتب: من الذى لا يكره عائلة "أردوغان" فى تركيا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

06:43 ص

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

05:44 م

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

10:04 ص

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: عندما ينتقم الرؤساء

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليس منا من لم يحترم كبيرنا!

أحمد بلال
أحمد بلال

"صيدلة عين شمس" تعقد محاضرة حول فيروس كورونا

DMCA.com Protection Status