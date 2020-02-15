تركيا تحظر الوصول إلى أبرز المجلات الساخرة بسبب صهر أردوغان

حظرت السلطات التركية، اليوم السبت، الدخول إلى مجلة لمان Leman، أبرز المجلات الساخرة، بعد كاريكاتير ساخر من وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

ونشرت مجلة ليمان الساخرة على غلافها، في عدد 22 يناير الماضي، كاركاتيرًا مقتبسًا عبارة الوزير "انتبهوا، فهنا مهم جداً"، التي يستخدمها ألبيراق كثيراً في إشارة إلى أنه يشتري الأراضي المحاذية لمسار مشروع قناة إسطنبول، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وكشفت تقارير صحفية تركية، شراء ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، أرضاً في المنطقة التي ينتظر أن تمر بها قناة إسطنبول، ومن جانبها حظرت الدائرة السابعة بمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول الدخول إلى عدد المجلة بموجب قرار صادر في 12 فبراير الجاري.