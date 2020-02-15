اليوم.. ثاني جلسات محاكمة كمسري واقعة "شهيد التذكرة"



وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهما، بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أنهما مسئولين مسئولية مباشرة عن الحقوق المدنية.

تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم السبت، الدائرة الثالثة، ثاني جلسات المتهم "مجدي. إ"، كمسري قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، في الواقعة المعروفة بـ"شهيد التذكرة" حيث إجبار راكبين على القفز من القطار ما أدى إلى وفاة محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، لعدم دفعهما ثمن التذكرة.وكانت هيئة المحكمة بدأت تداول أولى جلسات القضية في 14 ديسمبر الماضي، بحضور المتهم، وطلبت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت.ووجهت النيابة للمتهم، تهمة تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقه أحمد سمير، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كيلومتر في الساعة.