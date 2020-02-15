عاجل.. الزمالك يرفض خوض لقاء القمة أمام الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزماك أن فريقه لن يخوض لقاء القمة أمام النادي الأهلي، المقرر لها يوم 24 من فبراير الجاري، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، بسبب ارتباط الفارس الأبيض بعدة مباريات هامة.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة النادي، أن فريق "لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلى فى الدورى المصرى"، متابعا : "بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة يوم 22 فبراير، كيف ستخوض مباراة الدورى يوم 24 ؟!، لو حصل ايه مش هنلعب المباراة".





وحقق الفارس الأبيض فوزا كبيرا ومستحق على زعيم تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتوج البطولة الغائبة عن أبناء ميت عقبة منذ 17 عام.