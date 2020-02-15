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بكلمات مليئة بالحب.. رجاء الجداوي تتذكر زوجها الراحل حسن مختار

السبت 15/فبراير/2020 - 10:09 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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عبرت الفنانة رجاء الجداوي عن اشتياقها الشديد لزوجها الراحل حسن مختار حارس المرمى السابق لنادي الإسماعيلي، وقامت بالدعاء له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت رجاء مجموعة صور جمعتها بزوجها الراحل حسن مختار، وعلقت على الصور قائلة :"يا حبيب إمبارح وحبيب دلوقتي يا حبيبي لبكره ولآخر وقتي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويصبرني علي فراقك"

وفي سياق آخر، يشار أن الفنانة رجاء الجداوي عُرض لها مؤخرًا على قناة "dmc"مسلسل "شبر مية"، والمسلسل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي، بطولة أحمد السعدني، ندى موسى، نجلاء بدر، ثراء جبيل، مراد مكرم، محمد علي رزق.
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