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البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أعلن المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، عن أن قداسة البابا ثيوذوروس الثاني، قد وصل، أمس الجمعة، إلى إيبارشية ملاوي زامبيا موزمبيق الأرثوذكسية في زيارة رعوية.

وأكد " نيقولا"، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، اليوم السبت، أن زيارة البابا إلى بلانتير في جمهورية ملاوي تعد للمرة الثانية، موضحًا أن كرسي إيبارشية مالاوي منشأة حديثًا.

وأضاف مطران طنطا، أن أسقف ملاوي السيد فوتيوس، وسفير جمهورية مصر العربية السيد حسن شوقي، والقنصل الفخري لليونان السيدة Maria Giannakis-Kritza كانوا في استقبال قداسة البابا والوفد المرافق له، عقب وصوله صباح أمس الي مطار بلانتير الدولي.
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
البابا ثيوذوروس في زيارة رعوية إلى ملاوي في زامبيا (صور)
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الكلمات المفتاحية

زامبيا البابا ثيوذوروس

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